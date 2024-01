Briga generalizada gerou tumulto no entorno do estádio - Reprodução

Rio - Torcedores do Flamengo se envolveram em uma confusão entre a própria torcida após o jogo do rubro-negro contra o Vasco da Gama no basquete, na noite desta segunda-feira (8), no Maracanãzinho. Um homem foi preso por danificar o vidro da estação de metrô.



O jogo, válido pela competição Novo Basquete Brasil (NBB), era com torcida única, mas isso não impediu a briga ao final da partida, que terminou com a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 84 a 79.



Um vídeo mostra o momento em que os torcedores passam a se desentender após a partida, já do lado de fora do estádio, e iniciam uma briga, que é controlada por policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe). Ainda não há informações sobre a motivação da briga.