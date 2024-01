O caso foi investigado pela 24ªDP (Piedade) - Google Street View

O caso foi investigado pela 24ªDP (Piedade)Google Street View

Publicado 09/01/2024 14:04 | Atualizado 09/01/2024 14:45

Rio - Jean Francesco Nascimento de Oliveira foi preso, nesta segunda-feira (8), em São João de Meriti, na Baixada, após estuprar e roubar uma vítima no bairro Abolição, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o homem é considerado um 'estuprador em série' e possui três anotações pelo mesmo crime.

Na denúncia, realizada no dia 20 de dezembro na 24ªDP (Piedade), a vítima foi obrigada a entrar no carro do autor, forçada a fazer sexo oral e manter relação sexual com ele. No fim, ele ainda roubou R$ 830 da sua conta corrente por Pix. Durante a ação, a mulher relatou que foi ameaçada com uma arma.

Para localizar o suspeito, imagens de câmeras de segurança foram analisadas, onde mostraram a vítima andando sozinha, quando foi abordada por Jean, que estava com um veículo estacionado próximo a uma calçada.

Ainda segundo a Polícia Civil, as três anotações criminais de Jean são por recentes estupros e roubos com dinâmicas similares. A instituição considera o homem um estuprador em série, devido à sua atuação constante na Zona Norte, existindo, inclusive, um mandado de prisão pendente por estupro praticado na área da 29ª DP (Madureira).

Após coleta das informações, horas de vigilância e monitoramento, além do cruzamento de dados telemáticos e o auxílio prestado pelo setor de inteligência de DRFC, equipes da 24ª DP (Piedade) saíram às 4h30 desta segunda (8) da delegacia para o bairro Vila Rosali, em São João de Meriti, onde por volta das 13h30 flagraram Jean entrando em sua residência com o veículo utilizado nos crimes.

Em seguida, ele foi conduzido para o interior da sua casa no intuito de localizar a arma de fogo, que não foi encontrada. Logo depois, ele foi encaminhado a delegacia, onde foi realizado o reconhecimento formal pela vítima.

Com a prisão de Jean, a Polícia Civil acredita que novas vítimas comparecerão à delegacia para reconhecê-lo como autor de crimes praticados na Zona Norte.