André Luiz Chapeta ficou com o corpo em chamas na frente da mulher, Ana Maria Paixão - Reprodução

Publicado 04/01/2024 15:13

atear fogo no próprio marido, André Luiz de Amorim Chapeta, de 50 anos, no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio, no último dia 4 de dezembro. A vítima morreu após ficar quatro dias internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quinta-feira (4), Ana Maria Paixão, acusada deAndré Luiz de Amorim Chapeta, de 50 anos, no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio, no último dia 4 de dezembro. Aapós ficar quatro dias internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Na ocasião, registrada por câmeras de segurança, a mulher jogou álcool no corpo da vítima e em seguida acendeu um isqueiro. No momento em que ela joga o líquido inflamável, ele permanece sentado e aparenta não acreditar que ela seria capaz de o incendiar. Após o fogo se alastrar, ele corre em chamas em direção ao interior do estabelecimento. O local onde aconteceu o crime é uma peixaria, em que a mulher seria proprietária. Segundo a denúncia, a acusada agiu por conta de um desentendimento, ocorrido momentos antes.

Mulher ateia fogo em companheiro no Jardim Nova América. O homem permanece internado no hospital, mas seu quadro de saúde é estável.



Ana Maria agiu por ciúme do marido, com quem era casada há 30 anos. Para o delegado Flávio Rodrigues, titular da 38ª DP e responsável pelas investigações, as imagens foram fundamentais para o pedido de prisão. Ele também destaca que o registro mostra a frieza da mulher ao ver o marido incendiado. De acordo com a polícia,, com quem era casada há 30 anos. Para o delegado Flávio Rodrigues, titular da 38ª DP e responsável pelas investigações, as imagens foram fundamentais para o pedido de prisão. Ele também destaca que o registro mostra a frieza da mulher ao ver o marido incendiado.

Ana Maria Paixão vai responder por homicídio triplamente qualificado, uma vez que o crime foi cometido por motivo torpe, praticado com emprego de meio cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.