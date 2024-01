Criminoso foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) após roube de carro - Divulgação/Polícia Civil

Criminoso foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) após roube de carroDivulgação/Polícia Civil

Publicado 04/01/2024 13:58

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem, na tarde desta quinta-feira (4), após ele ser encontrado por policiais militares dentro de um veículo roubado, no Maracanã, Zona Norte do Rio. A prisão foi realizada por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos e o criminoso estava sem as chaves do automóvel.

De acordo com a PM, equipes da UPP realizavam patrulhamento pelo bairro, quando localizaram um carro com o alarme acionado, na Rua Ambire Cavalcanti. O criminoso, que estava dentro do veículo sem chaves, foi detido e, em seguida, o dono do automóvel chegou ao local. Eles foram encaminhados para a 20ª DP (Vila Isabel), onde o caso foi registrado.