Seop e Guarda Municipal realizarão operação especial no ensaio técnico das escolas de samba - Divulgação

Seop e Guarda Municipal realizarão operação especial no ensaio técnico das escolas de sambaDivulgação

Publicado 04/01/2024 12:07

Rio - A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizarão um esquema especial de patrulhamento e fiscalização nos ensaios técnicos das escolas de samba. Os encontros acontecem no sábado (6), a partir das 18h, e domingo (7), às 19h, no Sambódromo, no Centro da cidade.



Serão 275 guardas municipais espalhados pela região que realizarão ações de ordenamento urbano, trânsito, repressão de crimes e auxílio aos espectadores. O serviço dos agentes inicia a partir das 15h.



Além disso, também atuarão na fiscalização das proibições de estacionamento em vias localizadas no entorno da Passarela do Samba e demais infrações. A operação também vai contar com o emprego de reboques da Seop para a remoção de veículos irregulares.

Para quem for ao evento, é preciso ficar atento às interdições de vias planejadas pela CET-Rio. A companhia ainda não divulgou as ruas que serão bloqueadas.