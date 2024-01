Cedae recomenda aos consumidores que adiem tarefas não essenciais - Arquivo

Publicado 04/01/2024 11:30

Rio - A distribuição de água para o distrito de Muriqui, em Mangaratiba, está interrompida desde as 20h05 de quarta-feira (3) em função das chuvas intensas que atingiram a região da Costa Verde do Rio. A Cedae informou que o Rio da Prata, responsável pelo fornecimento de água para a região, recebeu grande quantidade de material sólido carregado pela chuva.

Na noite de quarta-feira (3), o Centro de Operações Rio detectou chuvas superiores a 30mm em apenas uma hora, resultando na classificação da cidade em estágio 3 de alerta, status que se manteve até o início da madrugada de quinta-feira (4).

Nesta quinta- feira (4), a Cedae destacou que opera apenas com 64% de sua capacidade máxima na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. Em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio, a companhia ressaltou que municípios da Baixada Fluminense e parte da capital poderiam ficar sem água após redução no fornecimento. Segundo a empresa, as chuvas provocaram mudanças na qualidade da água bruta captada, afetando o abastecimento do ETA. A redução se fez necessária para assegurar a qualidade da água tratada que é produzida

A Águas do Rio informou que, no município do Rio de Janeiro, o Centro e as zonas Norte e Sul correm o risco de serem afetadas pela queda no fornecimento de água. Outros locais atingidos são Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e Queimados.

A Cedae destaca que a produção em Muriqui será retomada assim que o acesso ao local for seguro e for realizada a limpeza do manancial. É recomendado aos consumidores que adiem tarefas não essenciais. Clientes da Cedae podem solicitar caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.