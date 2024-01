Traficantes já tinham anotações criminais anteriores e foram levados para a 62ª DP (Imbariê) - Reprodução

Traficantes já tinham anotações criminais anteriores e foram levados para a 62ª DP (Imbariê)Reprodução

Publicado 04/01/2024 10:15 | Atualizado 04/01/2024 10:17

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (3), oito criminosos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O 15ª BPM (Duque de Caxias) localizou Jonatas Albuquerque do Carmo, 35, Vagner Silva da Costa, 31, Diogo Pereira da Silva, 27, Marcos André Cabral de Oliveira, 27, Vinicius Antônio Silva, 27, Jonathan William Rosa de Moura, 25, Matheus do Carmo Pereira da Silva, 21, e Miguel Lindolpho de Paula, 18, na Estrada da Mata, no Parque Paulista.

De acordo com PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava uma patrulhamento preventivo na comunidade do Massapê, para combater o tráfico de drogas e roubos de cargas, quando encontrou os oito traficantes. Com o grupo, foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador e 10 munições; uma granada; 1.510 pinos de cocaína; 60 trouxinhas de maconha; cinco radiotransmissores; além de uma motocicleta modelo Honda PCX marrom.

Contra Jonatas, havia três anotações criminais por receptação e duas por furto e roubo e ele estava em regime semiaberto. Vinicius Antônio tinha três passagens por homicídio, furto e roubo e porte ilegal de arma de fogo e estava foragido. Já Diogo, Matheus, Marcos André e Jonathan tinham passagens por furto ou roubo e tráfico de drogas, tendo os dois primeiros já deixado o sistema prisional. Vagner e Miguel Lindolpho não tinham passagens anteriores. Os bandidos foram levados para a 62ª DP (Imbariê), onde o caso foi registrado.