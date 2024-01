Suspeito foi identificado por sistema de reconhecimento facial do estádio - Reprodução

Publicado 04/01/2024 10:47 | Atualizado 04/01/2024 10:57

preso em julho do ano passado pela morte da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, é servidor concursado da prefeitura e desde que foi detido, já recebeu mais de R$ 20 mil dos cofres públicos. O torcedor do Flamengo atuava como diretor adjunto e professor em uma escola municipal na Zona Oeste.



Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura, o salário bruto do rapaz é de R$ 6.119,69. No entanto, desde quando foi preso, Jonathan tem desconto de 33% mensal. Na ocasião, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), foi solicitada a suspensão do seu salário.



Além disso, em outubro, três meses após sua prisão, ele embolsou R$ 7.021,01, além do salário. A SME destacou que esse valor é referente ao acordo de resultados do período trabalhado em 2022, ano em que o servidor atuou normalmente. A pasta disse, ainda, que o secretário Renan Ferreirinha já se manifestou contra o recebimento de salário do servidor preso. No entanto, não foi informado se existe alguma sindicância, que poderia resultar em sua demissão.

Relembre o caso



O servidor foi preso em julho do ano passado, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Jonathan Messias Santos da Silva é apontado de ter arremessado a garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos. A jovem foi atingida na artéria jugular por estilhaços de uma garrafa, arremessada durante uma confusão entre torcidas de ambos os times, na entrada do estádio do Palmeiras, no dia 8 de julho.

prendido Leonardo Felipe Xavier Santiago em flagrante no dia do ocorrido, no entanto, ele foi solto após pedido do Ministério Público. O promotor Rogério Leão Zagallo alegou que as provas eram inconclusivas. Com a soltura de Leonardo, as investigações para encontrar o suspeito de arremessar a garrafa haviam sido retomadas. Jonathan foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A Polícia Civil de São Paulo haviaem flagrante no dia do ocorrido, no entanto, ele foi solto após pedido do Ministério Público. O promotor Rogério Leão Zagallo alegou que as. Com a soltura de Leonardo, as investigações para encontrar o suspeito de arremessar a garrafa haviam sido retomadas. Jonathan foipor homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando se assume o risco de matar.