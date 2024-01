Esquema especial de operação do metrô ocorrerá nos dias 07, 14, 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro - Divulgação / MetrôRio

Publicado 04/01/2024 09:59

Rio - A partir deste domingo (7), o metrô irá estender o horário de funcionamento nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze nos dias de ensaios técnicos das escolas de samba no Sambódromo até meia-noite. Todas as outras estações do sistema de metrô encerrarão suas atividades no horário habitual de domingo, às 23h, após esse horário, permanecerão operacionais apenas para desembarque. A alteração segue a mesma nos dias 07, 14, 21 e 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

Durante as apresentações das escolas da Série Ouro, que acontecem aos sábados, o horário padrão de funcionamento será mantido, das 5h à meia-noite, exceto no dia 20 de janeiro. No Dia de São Sebastião, o serviço estará em operação até às 23h, seguindo o padrão de funcionamento em feriados.

O Metrô na Superfície (MNS) mantém seu horário regular de operação nos fins de semana, funcionando das 5 horas às 23h30 aos sábados e das 7h às 22h30 aos domingos.

Programação dos ensaios

Sábados: Escolas da Série Ouro iniciam as apresentações às 19 horas, com previsão de término às 23h30. MetrôRio funcionará normalmente até meia-noite.



Domingos: Apresentações do Grupo Especial começam por volta das 20h, com término previsto para às 23h30. Extensão de horário até meia-noite nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze. Demais estações somente desembarque após as 23h.