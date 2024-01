Melquisedeque Marins Marques, conhecido como Quinho do Salgueiro, uma das maiores vozes do Carnaval carioca - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 08:28 | Atualizado 04/01/2024 10:12

O velório de Quinho será realizado nesta quinta-feira (4) na quadra do Salgueiro, no Andaraí, na Zona Norte do Rio, das 15h às 20h. Já na sexta-feira (5), a despedida será na Capela C do Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, a partir das 9h. O sepultamento acontecerá às 13h.O intérprete era conhecido por sustentar vários gritos de guerra carnavalescos, que se tornaram sua marca registrada, como "Arrepia, Salgueiro!", "Ai, que lindo", "Pimba, pimba" e "Vai pegar fogo no gongá". A morte de Quinho foi confirmada pelo perfil oficial do Salgueiro no Instagram."Hoje o Salgueiro Chora! Com profunda emoção e um nó na garganta, comunicamos o doloroso adeus a Melquisedeque Marins Marques, nosso Quinho do Salgueiro, um gigante cuja ligação com o G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro transcendeu os limites da música e do carnaval. Quinho não foi apenas um intérprete talentoso; ele foi a voz que ecoou em cada conquista, em cada desfile, e que se entrelaçou intimamente com a alma do Salgueiro", iniciou a postagem.O intérprete Wander Pires destacou a trajetória de Quinho e falou sobre a amizade de longa data construída pelos dois. "Um grande amigo, irmão que marcou a história do carnaval com seu estilo único de cantar hoje nos deixou… Quantos momentos felizes e lutas vivemos juntos, não é mesmo? Meu amado amigo Quinho… você teve uma trajetória magnífica, levantou público, emocionou gerações e ficará marcado para sempre em nossos corações!", diz parte do texto.Emerson Dias, atual intérprete oficial do Salgueiro, também se manifestou sobre a morte do colega: "Vai com Deus meu ídolo!!", publicou no Instagram. Ele também comentou a publicação feita pela vermelha e branca: "Obrigado por tudo cara .. vc sempre foi e sempre será a minha maior referência..."Gustavo Oliveira, mestre de bateria do Salgueiro, se despediu de seu padrinho relembrando falas corriqueiras de Quinho para ele. "Meu padrinho, logo você? Hoje o salgueirense chora e você será eternizado como um dos maiores nomes da nossa escola. Nós te amamos", disse."Gigante Quinho! Deixa esse plano e vira carnaval, pra sempre! Explode coração!""Estará sempre vivo no meu coração e na minha memória. Sua voz está eternizada no nosso Carnaval. Que sua alma descanse em paz!""Deixa um legado eterno! Hoje perdemos mais um artista genial da cultura popular brasileira. Obrigado por tudo Quinho!!""Abraço forte à família, aos amigos, aos fãs, à nação salgueirense. Quinho é eterno.""Que tristeza! Descanse em paz! Arrepia Salgueiro"."Meus sentimentos aos familiares e nossa querida Salgueiro.""Virou uma lenda no carnaval e mais uma estrela salgueirense no céu. Descanse em paz The best...""Te amo, irmã. Vamos juntas nesse momento tão difícil.""Perdemos uma lenda do nosso Carnaval. Tivemos a honra de ter o Quinho cantando na Roseira em 2000. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs do nosso Quinho do Salgueiro!"