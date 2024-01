Prova para concurso da Polícia Militar será realizada em 7 de abril - Reprodução

Publicado 04/01/2024 09:46

Rio - A primeira etapa da prova do concurso da Polícia Militar (PM) foi remarcada para o dia 7 de abril. O exame recebeu uma nova data após o governador Cláudio Castro anular o teste realizado em 27 de agosto de 2023 devido à suspeita de fraude e falhas na fiscalização.Por conta disso, a PM rompeu com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Idabe), que ganhou a licitação para assumir a banca examinadora do concurso. Desta vez, o exame para preencher as duas mil vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSd) será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os locais de prova, assim como as demais etapas do processo, ainda serão divulgados.O anúncio foi feito nas redes sociais do governador Cláudio Castro nesta quinta-feira (4). Ele comentou sobre a remarcação da data e a realização da etapa. “A aplicação da primeira prova objetiva representa uma grande vitória para a área de segurança do estado, que contará com a recomposição do efetivo da Polícia Militar, assim como para os quase 120 mil candidatos inscritos, que há meses esperam pela retomada do concurso. Com mais 2 mil soldados da Polícia Militar, vamos ter um Rio mais seguro”, disse.