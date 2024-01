Intérprete Quinho do Salgueiro morre aos 66 anos - Reprodução Internet

Publicado 04/01/2024 07:14 | Atualizado 04/01/2024 09:57

Rio - Melquisedeque Marins Marques, mais conhecido como Quinho do Salgueiro, morreu aos 66 anos, nesta quarta-feira (03), quando deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. "A direção do Hospital Municipal Evandro Freire informa que o paciente deu entrada na unidade, na noite de ontem (3), já em óbito", disse apenas a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio. Uma das maiores vozes do Carnaval carioca, Quinho lutava contra um câncer de próstata desde 2022.

A despedida a Quinho do Salgueiro acontecerá nesta quinta-feira (04), na quadra da agremiação, no Andaraí, Zona Norte do Rio, das 15h às 20h. Na sexta (05), o corpo do intérprete será velado na Capela C do Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, a partir das 9h. O sepultamento acontecerá às 13h.

O intérprete era conhecido por sustentar vários gritos de guerra carnavalescos, que se tornaram sua marca registada, como "Arrepia, Salgueiro!", "Ai, que lindo", "Pimba, pimba" e "Vai pegar fogo no gongá". A morte de Quinho foi confirmada pelo perfil oficial do Salgueiro no Instagram.

"Hoje o Salgueiro Chora! Com profunda emoção e um nó na garganta, comunicamos o doloroso adeus a Melquisedeque Marins Marques, nosso Quinho do Salgueiro, um gigante cuja ligação com o G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro transcendeu os limites da música e do carnaval. Quinho não foi apenas um intérprete talentoso; ele foi a voz que ecoou em cada conquista, em cada desfile, e que se entrelaçou intimamente com a alma do Salgueiro", iniciou a postagem.

"Desde o início, nos anos 90, quando liderou o samba 'Peguei um Ita no Norte', até seu retorno triunfante em 2003 e a gloriosa vitória em 2009 com o enredo 'Tambor', Quinho não era apenas um cantor, mas um poeta que traduzia em notas a essência da nossa escola. Seu retorno em 2018, compartilhando o microfone com Emerson Dias, foi mais do que uma volta; foi o reencontro emocionante de um filho pródigo com a casa que sempre foi sua", continuou.

"Quinho não apenas cantou para o Salgueiro; ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense, e sua ausência deixa um vazio indescritível. Hoje, não choramos apenas a perda de um grande artista; choramos a partida de um membro querido da nossa família. Nossos sentimentos se estendem à família do Quinho e a todos que, como nós, compartilham uma conexão profunda com o seu legado. Que sua voz ressoe eternamente nas avenidas, nos corações dos sambistas e em cada canto do Salgueiro. Descanse em paz, Quinho, pois sua música continuará a embalar nossas almas", finalizou.

Trajetória

Quinho começou no Carnaval no Bloco Boi da Freguesia e, em 1988, foi chamado para participar do carro de som de Aroldo Melodia, na União da Ilha do Governador, onde ficou até 1990. Em 1991, Quinho foi para o Salgueiro e começou a se destacar em 1993, com o samba "Peguei um ita no Norte". Em 1994, ele voltou para a União da Ilha.

Em sua carreira, o intérprete passou por agremiações como São Clemente, Acadêmicos do Grande Rio, Império da Tijuca e Acadêmicos de Santa Cruz. Em São Paulo, esteve na Rosas de Ouro, e em Porto Alegre, na Vila do IAPI. No entanto, sua maior conexão sempre foi com o Salgueiro.

Em 2009, Quinho levou a vermelho e branco da Tijuca à vitória com "Tambor", seu nono e último título. Ele passou mais um tempo afastado da escola e retornou ao Salgueiro em 2019, passando a dividir o carro de som com Emerson Dias.