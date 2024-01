Criminoso foi localizado após informações passadas pelo Disque Denúncia - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 04/01/2024 08:35 | Atualizado 04/01/2024 08:42

Rio - Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na noite desta quarta-feira (3), o suspeito de, de 53 anos, durante uma tentativa de abordagem em Irajá, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu em agosto de 2022.Luís Adriano da Silva Santanna, o Manteiguinha, foi localizado após informações passadas pelo Disque Denúncia. Os policiais foram informados que o criminoso sairia do Morro da Serrinha, em Madureira, para o bairro Campinho. No trajeto, ele e mais dois comparsas foram abordados e atiraram contra os agentes, que revidaram.