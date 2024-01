Agentes recuperaram um carro e três motocicletas durante a ação - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/01/2024 07:38 | Atualizado 04/01/2024 08:31

operação de 24h na Cidade de Deus, na Zona Oeste, uma das maiores comunidades do Rio. Apesar do encerramento da ação, a PM informou que o serviço de inteligência segue monitorando a região. O objetivo era combater ações criminosas, retirar barricadas e recuperar veículos roubados e/ou clonados. Segundo a corporação, a localidade é usada como uma das bases do Comando Vermelho. Rio - A Polícia Militar anunciou, nesta quinta-feira (4), o fim da, na Zona Oeste, uma das maiores comunidades do Rio. Apesar do encerramento da ação, a PM informou que o serviço de inteligência segue monitorando a região. O objetivo era combater ações criminosas, retirar barricadas e recuperar veículos roubados e/ou clonados. Segundo a corporação, a localidade é usada como uma das bases do Comando Vermelho.

Ao todo, dois suspeitos foram presos no momento em que monitoravam e repassavam informações a comparsas. Com um deles, foi apreendido um radiotransmissor. Já com o segundo, além de outro rádio, foram apreendidos também fogos de artifício. Agentes do BAC com o apoio dos cães farejadores apreenderam, ainda, cerca de 70 kg de maconha.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) recuperaram um carro e três motocicletas roubadas. Além disso, cinco toneladas de barricadas foram retiradas das Ruas José de Arimatéia, Jericó, Zózimo do Amaral, Judeia e Otávio Coimbra, além da Avenida Cidade de Deus do lado do Karatê. As ocorrências foram registradas na 32ª DP (Taquara).

Devido à operação, a Clínica da Família (CF) Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento.



Já a CF José Neves manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.