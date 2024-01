Cães farejadores ajudaram na apreensão de 70kg de maconha na Cidade de Deus - Divulgação

Publicado 03/01/2024 07:21 | Atualizado 03/01/2024 11:29

Rio - A Polícia Militar (PM) anunciou, nesta quarta-feira (3), o início de uma operação de 24h na Cidade de Deus, na Zona Oeste, uma das maiores comunidades do Rio. De acordo com a corporação, a região é usada como uma das bases da facção Comando Vermelho. O objetivo é combater ações criminosas, retirar barricadas e recuperar veículos roubados e/ou clonados.



Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e do Batalhão de Ação de Cães (BAC) permanecerão no local até a manhã desta quinta-feira (4).

Durante a ação, um olheiro do tráfico de drogas foi preso no momento em que monitorava e repassava informações a comparsas. Com ele, foi apreendido um radiotransmissor. Ainda na operação, cerca de 70 kg de maconha foram apreendidos por agentes do BAC com o apoio dos cães farejadores. O patrulhamento na comunidade continua.

Clínicas fechadas

Devido à operação, a Clínica da Família (CF) Lourival Francisco de Oliveira e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta quarta-feira (3).



Já a CF José Neves mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Outras operações



Além da Cidade de Deus, o comando do 15º BPM (Caxias) iniciou, nesta manhã (3), uma operação no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação, de acordo com a PM, mira quadrilhas especializadas no roubo de carga, além de outros crimes. Ainda durante a operação, os agentes conseguiram prender um homem em atitude suspeita. Com ele, uma pistola, com kit rajada, um rádio transmissor e drogas foram apreendidas. A ocorrência foi encaminhada à 60ª DP (Campos Elíseos).

Já policiais militares do 31ºBPM (Recreio) realizam um reforço de patrulhamento no Morro do Banco, comunidade localizada no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste. A ação conta com o apoio de um veículo blindado.