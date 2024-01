O carro colidiu em um poste na altura da Praça São Conrado - Reprodução 'Bom Dia RJ'

O carro colidiu em um poste na altura da Praça São ConradoReprodução 'Bom Dia RJ'

Publicado 04/01/2024 07:41 | Atualizado 04/01/2024 08:34

Rio - Um acidente na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Gávea, na Zona Sul do Rio, deixou um homem ferido em estado grave durante a manhã desta quinta-feira (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um carro que colidiu em um poste. Com o impacto da batida, o veículo teve a parte frontal destruída.

O caso aconteceu por volta das 6h30 e o quartel da Gávea foi acionado. No local, o homem, ainda não identificado, foi removido das ferragens e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Até o momento, não há atualizações sobre seu estado de saúde.



Ainda em São Conrado, na altura do Joá, houve outro acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, três veículos colidiram e os militares atuam no local. Por enquanto, não há informações sobre vítimas.



Equipes da CET-Rio também atuam nos locais e alertam para o risco de acidentes devido às chuvas que ocorrem na região. Desde a madrugada, a cidade do Rio está no Estágio 2.