Policiais militares realizam operações em diversas comunidades do RioArquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 04/01/2024 08:08 | Atualizado 04/01/2024 09:32

Rio - Diversas comunidades da Zona Norte, Região Metropolitana e Baixada Fluminense são alvos de operações policiais na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o objetivo das ações é reprimir o crime organizado.

Na Zona Norte, policiais do 41º BPM (Irajá) fazem uma ação no Juramento, em Vicente de Carvalho. Já na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, a equipe do 14° BPM (Gericinó) prendeu um homem foragido da Justiça. Com ele, drogas e um radiotransmissor foram apreendidos.

Já na Região Metropolitana, o 7º BPM (São Gonçalo) faz uma ação nas comunidades do Feijão, Galão e Inseticida, em São Gonçalo. Nesta, também não há informações sobre prisões ou apreensões.

Na Baixada Fluminense, militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizam uma operação na comunidade do Castelar, em Belford Roxo. De acordo com a PM, ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades de saúde de Guadalupe e Vicente de Carvalho estão funcionando normalmente, apesar das operações nas regiões.

Ocupação de 24 horas na Cidade de Deus



Nesta quarta-feira (3), a Polícia Militar começou uma operação de 24 horas na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Na manhã desta quinta-feira, a corporação informou o fim da ação e disse que o serviço de inteligência segue monitorando a região. O objetivo era combater ações criminosas, retirar barricadas e recuperar veículos roubados ou clonados.

Ao todo, dois suspeitos foram presos no momento em que monitoravam e repassavam informações a comparsas. Com um deles, foi apreendido um rádio comunicador. Já com o segundo, além de outro rádio, foram apreendidos também fogos de artifício. Agentes, com o apoio dos cães farejadores, apreenderam ainda cerca de 70kg de maconha.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) recuperaram um carro e três motocicletas roubadas. Além disso, cinco toneladas de barricadas foram retiradas das Ruas José de Arimatéia, Jericó, Zózimo do Amaral, Judeia e Otávio Coimbra, além da Avenida Cidade de Deus. As ocorrências foram registradas na 32ª DP (Taquara).

