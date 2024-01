Carga foi recuperada pelos agentes no interior da comunidade - Reprodução

Carga foi recuperada pelos agentes no interior da comunidadeReprodução

Publicado 04/01/2024 11:44

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (3), um homem, identificado como Aloisio da Costa, de 48 anos, por receptar uma carga de ovos roubada no valor de R$ 50 mil na comunidade do Para Pedro, no bairro Irajá, Zona Norte do Rio.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) foram acionados e receberam informações sobre a localização da carga de ovos que foi roubada no interior do Ceasa, que também fica em Irajá.

De acordo com os agentes, Aloisio não ofereceu resistência. Ele vai responder pelo crime de receptação.