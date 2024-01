Em decorrência das chuvas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 45 ocorrências no Rio - Arquivo / Marcos Porto/Agência O Dia

Em decorrência das chuvas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 45 ocorrências no Rio Arquivo / Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/01/2024 11:30 | Atualizado 04/01/2024 11:33

Rio - O Corpo de Bombeiros foi acionado, nas últimas 24 horas, para atender 45 ocorrências relacionadas às chuvas , que atingiram o Rio entre a noite desta quarta-feira (3) e a manhã desta quinta (4). Dentre os tipos de acionamentos, estão salvamentos de pessoas, cortes de árvores, alagamentos e deslizamentos.

Em decorrência dessas chuvas, por exemplo, municípios da Baixada Fluminense e parte da capital podem ficar sem água , após uma redução no fornecimento da Cedae. Nesta quinta-feira, a concessionária informou que opera apenas com 64% de sua capacidade na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu.

Em Santa Cruz, na Zona Oeste, o volume das precipitações sobrecarregou o sistema de calhas, que derrubou parte do teto da Sala Amarela, do Hospital Municipal Pedro II. A região, que registrou alagamentos e afetou a circulação de trens, foi a mais afetada pelo temporal.

GRAVE | Veja a situação do Hospital Pedro II durante o temporal que atingiu Santa Cruz agora a noite. pic.twitter.com/VTz9Xfv8UL — Inhoaiba Urgente (@InhoaibaU) January 4, 2024

Defesa Civil segue monitorando

Agentes da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec) e do Corpo de Bombeiros estão em contato permanente com as prefeituras, para prevenir e minimizar possíveis danos. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) também está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas para os municípios.