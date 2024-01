Carreta que transportava sucata tombou na descida da Serra de Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/01/2024 08:42

Rio - A Defesa Civil de Petrópolis, na Região Serrana, informou que atingiu os protocolos de risco de inundação, na manhã desta quinta-feira (4), e acionou o segundo toque do sistema de sirenes no terceiro distrito. De acordo com o Boletim Meteorológico da prefeitura, a previsão para hoje é de predomínio de céu nublado com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte nos períodos da tarde e noite, com ventos predominantemente moderados. A temperatura máxima esperada é de 24°C e a mínima de 18°C.

Por conta do risco, foi aberto um ponto de apoio na Quadra da Boa Esperança e a Defesa Civil orientou que os moradores das áreas de risco se mobilizem para o local, além de cadastrar o CEP por mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas. Segundo a Concer, que administra a BR-040, na descida da Serra de Petrópolis, o tráfego está em meia pista no km 78 RJ, por conta do tombamento de uma carreta que transportava sucata, na madrugada desta quinta-feira.



A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar possíveis danos. Nas últimas 24 horas, as equipes já atenderam cerca de 40 ocorrências de salvamentos de pessoas, cortes de árvores, inundações e deslizamentos relacionadas às chuvas. Os agentes estão em contato permanente com as prefeituras para dar suporte, caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal.



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário. Neste momento, é alto ou muito alto o risco hidrológico na capital, na Baixada Fluminense e nas Regiões Serrana e Sul. Há risco de alagamentos e inundações nos municípios do Rio, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Teresópolis, Rio Claro e Barra Mansa. Também é alto o risco geológico na capital, nas regiões Serrana, Sul e na Baixada Fluminense, com possibilidade de deslizamentos nas mesmas cidades, além de em Itaguaí.



Serviço



Quadra do Boa Esperança: Estrada Ministro Salgado Filho, s/nº - Boa Esperança - Vale do Cuiabá/ Itaipava.