Caminhão pega fogo na Ponte Rio-NiteróiDivulgação / PRF

Publicado 04/01/2024 12:48

Rio - Um caminhão de pequeno porte pegou fogo na Ponte Rio-Niterói, nesta quinta-feira (4), no sentido Niterói. O acidente aconteceu no vão central, altura do Km 328, e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas.

Devido ao incêndio, o fluxo foi interditado por cerca de 14 minutos para combate ao fogo e, posteriormente, para manobra do guincho que retirou o caminhão do local.

De acordo com a Ecoponte, uma das faixas foi interditada pela manhã, mas já foi liberada. Apesar disso, o tempo de travessia, que normalmente é de 13 minutos, chegou a ser de 37 minutos no sentido Niterói.

O caso está a cargo da 76ª DP (Niterói).