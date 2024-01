Projeto Botinho vai beneficiar cinco mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos - Divulgação / CBMERJ

Projeto Botinho vai beneficiar cinco mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anosDivulgação / CBMERJ

Publicado 04/01/2024 14:41

Rio - Aberta na manhã desta quinta-feira (4), as inscrições do Projeto Botinho se encerraram em menos de duas horas. Apesar de já ter todas as vagas preenchidas, ainda é possível se cadastrar para a lista de espera da maior colônia de férias gratuita promovida pelo Corpo de Bombeiros (CBMERJ), em parceria com o Sesc RJ.



A edição de 2024 acontecerá de 15 a 26 de janeiro e vai beneficiar 5 mil crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos em todo o estado do Rio. As atividades acontecem das 8h às 11h em 30 praias e contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros socorros e conservação ambiental, entre outros.

Os alunos são divididos em três turmas: Golfinho, de 7 a 10 anos; Moby Dick , de 11 a 14 anos; e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e demonstram o que aprenderam ao longo do curso.

"A próxima edição do Botinho será ainda maior e mais inclusiva. Todos poderão se inscrever de casa ou do próprio celular. E quem não tiver acesso à internet pode recorrer a um quartel do Corpo de Bombeiros para suporte", disse o coronel Leandro Monteiro, secretário Estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.

Inscrição on-line

Para inscrever os alunos, os responsáveis devem selecionar a turma e a praia de interesse e preencher um formulário virtual com alguns documentos, como RG e CPF do responsável, Certidão de Nascimento ou RG do menor, além de uma foto da criança.

Os inscritos vão receber um e-mail de confirmação com instruções para a impressão, preenchimento e entrega presencial de outros documentos, como atestado médico, que devem ser feitos nos dias 08 e 09 de janeiro.