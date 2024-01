Material apreendido após abordagem na Praça do Pomar nesta quarta-feira (3) - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/01/2024 14:55 | Atualizado 04/01/2024 14:57

Rio – Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (3) na Praça do Pomar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele tinha sete sacolas de haxixe e mais de R$ 600. A identidade do preso não foi divulgada

Policiais do Segurança Presente abordaram uma motocicleta com duas pessoas que passava em alta velocidade na Avenida Lúcio Costa. Na abordagem, os PMs encontraram a droga.

O suspeito afirmou que pegou o entorpecente no Morro do Banco, em Itanhangá, para entregar ao comprador em um quiosque na Avenida do Pepê, na Barra. O homem foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).