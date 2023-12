Antônio Carlos dos Santos Pinto, o 'Pit', foi morto a tiros na comunidade Três Pontes, em Paciência - Reprodução

Rio - Antônio Carlos dos Santos Pinto, apontado como um dos sucessores de Zinho no comando da milícia, foi morto, na manhã desta sexta-feira (29), na comunidade Três Pontes, em Paciência, Zona Oeste do Rio. Conhecido como "Pit", o homem, de 46 anos, estava dentro de um carro quando foi assassinado a tiros. Uma criança chegou a ser atingida na cabeça e levada para o hospital.

Às 10h01, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência, que aconteceu na Rua Cerquílio. No local, a equipe do 27º BPM (Santa Cruz), da Polícia Militar, constatou que o homem já estava morto, isolou a área e acionou a perícia.

Segundo relatos, o miliciano era o 4° na hierarquia da milícia de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, que está preso em Bangu 1 desde domingo (24).

Em meio aos tiros que mataram Antônio Carlos, uma criança chegou a ser atingida na cabeça e foi levada para o Hospital Municipal Pedro II.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Zinho se entregou à PF

Na véspera de Natal, no último domingo, Zinho, que era o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal . Foragido desde 2018, Luis Antonio da Silva Braga possuía 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça.

A entrega de Zinho pode ter relação com a descoberta da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) sobre a suposta ligação entre seu grupo criminoso com a deputada estadual Lucinha (PSD) . As investigações apontam uma participação ativa da parlamentar e de sua assessora na organização criminosa

Agora, Rui Paulo Gonçalves Estevão, o "Pipito" , é apontado pela polícia como o próximo líder da milícia de Zinho. "Pipito" era o 2° na hierarquia do comando da maior milícia do Rio, após a morte de Matheus da Silva Rezende , o "Faustão".

Considerado homem de confiança do miliciano, "Pipito" foi o responsável por coordenar os ataques a ônibus na Zona Oeste do Rio em outubro deste ano. Os ataques, que deixaram 35 coletivos incendiados, foram motivados pela morte de Faustão, em operação da Polícia Civil na mesma comunidade Três Pontes.

Trajetória no crime

Zinho assumiu a liderança da milícia que atua em Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, na Zona Oeste, em 2021, dois meses após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão e antigo líder do bando. Wellington foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por outro irmão, Carlos Alexandre Braga, o Carlinhos Três Pontes, que morreu em 2017.



Antes de se tornar líder, Zinho integrou a organização ao ficar encarregado da contabilidade do grupo, ficando ligado à atividades de lavagem de dinheiro. Ele é um dos sócios da Macla Extração e Comércio de Saibro, empresa de extração de areia e saibro em Seropédica, na Baixada Fluminense, com sede no Recreio, também na Zona Oeste. Segundo a polícia, a Saibro teria faturado R$ 42 milhões entre 2012 e 2017 e era usada para lavar o dinheiro da milícia.



Ao assumir a liderança do grupo, o criminoso acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios.