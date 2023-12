Ação conjunta da Core e MPMG prendeu traficante mineiro foragido desde outubro - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/12/2023 13:34

Rio - Uma operação conjunta da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) prendeu, nesta sexta-feira (29), um traficante mineiro, foragido desde outubro de 2022. O criminoso foi localizado em uma pousada de luxo de Paraty, na Costa Verde, onde iria celebrar o Réveillon com a família, usando um nome falso.

De acordo com as investigações, o homem é apontado como um dos líderes de um grupo criminoso responsável pelo fornecimento nacional de matéria prima e substâncias para produção de cocaína, utilizado no refino e mistura da droga. No dia 20 de outubro, ele foi alvo de uma operação do MPMG, e das polícias Militar e Civil de Minas Gerias, além da Rodoviária Federal, contra uma quadrilha, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, roubo, receptação e adulteração veicular.

Foragido da Justiça mineira, ele responde à ação penal por tráfico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Procurado desde então, o homem passou a se esconder na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, onde contava com a proteção de traficantes do local. Segundo o Ministério Público, a pousada onde o criminoso foi encontrado tem diária superior a R$ 1,5 mil no período de Ano Novo. No momento da prisão, ele estava com R$ 12 mil em espécie.