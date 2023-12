Barraqueiros terão horário especial de funcionamento no Réveillon - Divulgação / Prefeitura

Barraqueiros terão horário especial de funcionamento no RéveillonDivulgação / Prefeitura

Publicado 30/12/2023 12:32

Rio - Durante o Réveillon, todos os barraqueiros licenciados da orla do Rio estão autorizados a trabalhar ininterruptamente. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial do município, está permitida a comercialização de produtos das 7h de domingo (31) às 20h de segunda (1°). Os vendedores, no entanto, só poderão abastecer ou repor as mercadorias até às 14h do dia 31 de dezembro.

No sábado (30), o funcionamento deverá ser o mesmo dos dias úteis, entre 7h e 20h, não sendo permitido realizar vendas depois desse horário. Os ambulantes que descumprirem as normas estão sujeitos a multa, podendo, inclusive, ter suas mercadorias e equipamentos apreendidos.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, os objetos e mercadorias dos barraqueiros fixos das praias poderão ser mantidos nos locais autorizados das 20h de sábado (30) até às 7h de domingo (31), não podendo haver comercialização dos mesmos neste período.

"É uma medida importante para que os barraqueiros que têm as licenças para trabalhar nas praias possam aproveitar esse movimento maior de final de ano, da presença dos turistas e dos cariocas. É importante permitir esse horário diferenciado para que eles tenham mais possibilidade de venda", reforça o secretário da pasta, Brenno Carnevale.