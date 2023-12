Muro onde trem descarrilou recebeu tapumes neste sábado (30) - Marcos Porto/Agência O DIA

Muro onde trem descarrilou recebeu tapumes neste sábado (30)Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 30/12/2023 19:05 | Atualizado 30/12/2023 20:00

fotogaleria

Segundo a Defesa Civil Municipal, no primeiro momento a área foi isolada, mas foi constatado que não existe risco iminente de queda do que restou do muro. A contenção foi de responsabilidade da SuperVia.Logo após o acidente, funcionários da concessionária trabalharam na retirada da composição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas os passageiros saíram dos vagões com ajuda dos militares.O acidente assustou quem passava pelo local. Segundo testemunhas, no momento da colisão foi possível ouvir um estrondo e subiu uma grande nuvem de poeira e fumaça. A causa do descarrilamento ainda não foi identificada.De acordo com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, o órgão monitora os dois incidentes envolvendo tanto as composições do MetrôRio quanto a da SuperVia que aconteceram na tarde desta sexta-feira (29)."A Central Logística, órgão vinculado à Setram, esteve no local e acompanhou de perto os trabalhos para o pleno restabelecimento da operação. Não houve feridos em nenhum dos dois episódios. As causas dos descarrilamentos estão sendo apuradas pela Agetransp", disse em nota.