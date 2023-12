Cozinha e refeitório do Ciep ficaram destruídos - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/12/2023 16:30 | Atualizado 30/12/2023 16:42

Rio - Rai S. P. Bittencourt, de 19 anos, que ficou ferido ao provocar uma explosão enquanto tentava furtar uma escola em Bang u, na Zona Oeste, foi transferido nesta sexta-feira (29) do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, para o Pedro II, em Santa Cruz, ambos na Zona Oeste.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a direção do hospital informou que o quadro de saúde de Rai permanece grave.

O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (27), quando o homem entrou no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Professora Célia Martins Menna Barreto. Ao retirar a tubulação de gás que liga o fogão, provocou uma explosão na cozinha da escola.

Equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local e encontraram o suspeito ferido, com aproximadamente 90% do corpo queimado. Uma equipe do quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros foi acionada às 23h15 e socorreu o jovem, que está internado sob custódia.

A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) afirmou que "lamenta que, mais uma vez, uma unidade escolar enfrente tentativa de furto". A pasta ainda informou que a explosão provocou um prejuízo de cerca de R$ 700 mil.