Com socos, passageiro quebra vidro localizado atrás do motorista do BRT - Divulgação / Seop

Publicado 30/12/2023 14:06 | Atualizado 30/12/2023 14:28

Rio - Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), prenderam, nesta sexta-feira (29), um homem que vandalizou o vidro localizado atrás do motorista do BRT Transoeste. Segundo a Prefeitura do Rio, o suspeito deu diversos socos na cabine até quebrar, mas acabou preso minutos depois. Ninguém ficou ferido.

O motorista estava dirigindo o articulado, quando um dos passageiros começou a gritar e dar socos no vidro. Obtido pelo DIA, o vídeo de uma câmera interna do ônibus flagra o momento que os estilhaços do vidro caem sobre o profissional, que continua conduzindo o BRT.

Ao ver as imagens, a equipe do Centro de Comando Operacional da Mobi-Rio avisou aos agentes do BRT Seguro, que ficam depois do túnel da Grota Funda, na altura do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, onde interceptaram o veículo e prenderam o passageiro.



O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 42ª DP (Recreio), onde ficará à disposição da Justiça e pode responder por dano ao patrimônio público.

A presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin, explicou sobre o monitoramento do BRT. "Estamos atentos no Centro de Controle Operacional a qualquer incidente no sistema. Nesse caso, o motorista avisou o CCO, que acionou os agentes do BRT Seguro. Temos câmeras de segurança em todas as estações, que são monitoradas 24 horas por dia", disse Claudia.

Outro vandalismo semelhante

Na última segunda-feira (25), um passageiro também depredou o mesmo vidro do BRT, após o motorista não parar na estação Pingo D'água, em Guaratiba, na Zona Oeste. Revoltado com a atitude do condutor, que explicou que a estação não fazia parte da rota, o homem deu socos na cabine até quebrar o vidro.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que os estilhaços também atingiram o motorista que, segundo a Mobi-Rio, não teve ferimentos. Após o ato de vandalismo, o BRT parou na estação Santa Veridiana e todos os passageiros tiveram que descer.