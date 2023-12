Passageiro quebra vidro da cabine do BRT com soco após motorista não parar em estação - Reprodução / @eduardopaes

Publicado 26/12/2023 16:53

Rio - Um passageiro depredou o ônibus da linha 10 do BRT Transoeste após o motorista não parar na estação Pingo D'água, em Guaratiba, Zona Oeste. Revoltado com a recusa do condutor, que explicou que a estação não fazia parte da rota, o homem deu socos na cabine e quebrou o vidro. O caso aconteceu na última segunda-feira (25).

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que os estilhaços atingiram o profissional que, segundo a Mobi-Rio, não teve ferimentos. Após o ato de vandalismo, o motorista parou na estação Santa Veridiana e realizou transbordo dos demais usuários.

Ainda de acordo com informações da empresa que administra o BRT, o homem que quebrou a cabine do articulado fugiu. A identificação dele não foi divulgada.