Coletiva da Prefeitura sobre o Réveillon na Sala de Crise do Centro de Operações Rio (COR), nesta terça-feira (26)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 16:45 | Atualizado 26/12/2023 19:18

Rio - A população que não quiser enfrentar a multidão de mais de 2 milhões de pessoas esperada para o Réveillon de Copacabana, no próximo domingo (31), terá outras dez alternativas espalhadas pela cidade para curtir a virada de ano. Serão montadas estruturas onde estão previstos shows e atrações na Zona Portuária, Zona Norte e também na Zona Oeste.

Na Zona Norte, a comemoração vai acontecer na Penha, Ramos, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e também em Madureira. Entre as principais atrações, estão previstos shows de rap e funk como Delacruz e Chefin, de reggae com a Banda Onze:20 e de pagode com o grupo Coisa Séria, Gustavo Lins e Tiee.

A Zona Oeste, que concentra mais de 50% da população da capital, também terá palcos montados na virada do ano. O maior deles será montado em Bangu, mas também serão montadas estruturas para apresentações em Pedra de Guaratiba e Sepetiba.

Na Zona Portuária, a prefeitura montará um palco na Praça Mauá onde estão confirmados shows da banda Detonautas e de outras atrações. Uma delas, é a apresentação da família Diniz, que convida a Roda de Samba da Pedra de Sal.

Todos os dez pontos de festa terão reforço de policiamento previsto na Operação de Réveillon divulgada nesta terça-feira (26), durante coletiva no Centro de Operações Rio, no Centro.

Confira a lista completa de atrações:

Centro/Zona Portuária



Praça Mauá



DJ Zaba

Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal

Detonautas

Bala Desejo

GRES Unidos da Tijuca

GRES Vizinha Faladeira



Ilha de Paquetá



DJ Ulisses

Grupo Existência convida Luiz Camilo

Gamadinho

Michael Sullivan

GRES Unidos do Porto da Pedra



Ilha do Governador



DJ Adonay

Juninho Thybau

Thiago Soares

Onze:20

GRES Paraíso do Tuiuti

GRES União da Ilha do Governador



Penha



DJ Daniel Correa

Grupo Coisa Séria convida Adriano Ribeiro

Orquestra Tupy

Gustavo Lins

GRES Estação Primeira de Mangueira

Madureira



DJ Bikudo

DJ Michel e convidados Baile Charme

Roberta Sá convida

Velha Guarda da Portela

Delacruz

Império Serrano

Portela



Ramos



DJ Yuri Hang

DJ Juninho22

Bielzin

Tiee

DJ Mandrake

Cheffin

Balacobaco

Grande Rio



Zona Oeste



Bangu



DJ CLEY

PAULINHO MOCIDADE

E BANDA

L1

CLAREOU

MARVVILA

GRES UNIDOS DE

PADRE MIGUEL

MT SANTOS



Pedra de Guaratiba



DJ ELÉTRON

BLACK WHITE

SILVINHO BLAU BLAU

CAJU PRA BAIXO

GRES MOCIDADE INDEPENDENTE

DE PADRE MIGUEL



Sepetiba



DJ BRUNINHO

BOKA LOKA

VITINHO

ARLINDINHO

GRES ACADÊMICOS

DO SALGUEIRO

Zona Sul

Flamengo



DJ Tonny

Grupo DDP

Celebrare

Mart'nália convida Moacyr Luz

GRES Unidos de Vila Isabel

GRES Beija-Flor de Nilópolis