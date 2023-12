Carro foi furtado no estacionamento do aeroporto internacional do Galeão - Reprodução / @pmerj

Carro foi furtado no estacionamento do aeroporto internacional do GaleãoReprodução / @pmerj

Publicado 26/12/2023 20:09 | Atualizado 26/12/2023 20:13

Rio - Um filipino foi preso por furtar um carro próximo à base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, nesta terça-feira (26).



De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo, modelo Toyota Corolla, havia sido levado do estacionamento do aeroporto. Com o homem, também foi apreendida uma pequena quantidade de drogas.



A ocorrência foi encaminhada à 37ª DP (Ilha do Governador), onde ele permaneceu preso. A identidade do estrangeiro não foi divulgada.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a ocorrência. O espaço segue aberto para posicionamento.