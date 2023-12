Alcachofra com data de validade vencida foi apreendida em mercado na Zona Sul - Reprodução

Alcachofra com data de validade vencida foi apreendida em mercado na Zona SulReprodução

Publicado 26/12/2023 19:44 | Atualizado 26/12/2023 20:37

Rio - Um gerente e três funcionários do supermercado Zona Sul foram presos em flagrante por crime contra as relações de consumo na tarde desta terça-feira (26), em uma unidade em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com policiais da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor (Decon), o estabelecimento vendia mercadorias adulteradas e impróprias para ingestão.

Durante a ação de fiscalização realizada após uma denúncia, os agentes encontraram alimentos expostos para venda com a data de validade vencida ou sem a identificação do vencimento. Após a constatação das irregularidades, os materiais impróprios para consumo, como embutidos, frios, enlatados e legumes, foram recolhidos e inutilizados pelos policiais.

fotogaleria

O gerente do estabelecimento, que acompanhou a vistoria, e outros três funcionários foram encaminhados à Decon e autuados pela prática de crime contra as relações de consumo. Após pagamento de fiança, eles foram liberados e responderão em liberdade.

O DIA tenta contato com o Zona Sul, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.