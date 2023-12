Jefferson José Guilherme, de 42 anos, foi preso por agentes da DDPA - Reprodução

Publicado 26/12/2023 19:39

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (26), Jefferson José Guilherme, de 42 anos, suspeito de matar a namorada Silvana dos Santos Sousa. A manicure de 44 anos foi encontrada morta no Rio Pavuna, na Zona Norte, uma semana após desaparecer ao sair de um bar na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

O crime aconteceu em fevereiro deste ano. De acordo com as investigações, Silvana foi com amigos para um bar próximo à sua casa, no Terreirão. Um amigo de Jefferson ligou para ele e o convidou para ir ao estabelecimento, mas o rapaz não quis ir.

Silvana teria se relacionado com um funcionário do bar e, no fim da noite, voltou sozinha para casa. No dia seguinte, a manicure não compareceu no salão de beleza onde trabalhava.

O corpo da moça só foi encontrado após uma semana, no Rio Pavuna. Segundo a Polícia Civil, o carro de Jefferson foi registrado ao passar por um pedágio da Linha Amarela, no dia seguinte ao desaparecimento.

O namorado alegou que trabalha como pedreiro e foi à Pavuna para fechar o orçamento de uma obra. No entanto, os policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) constataram diversas contradições na declaração do suspeito.

Os investigadores também receberam informações de que o relacionamento do casal era conturbado e abusivo, marcado por agressões e crises de ciúmes de Jefferson. O suspeito possui um histórico de violência contra mulheres e já havia sido preso, enquadrado na Lei Maria da Penha, em 2022.

No último dia 18, a 4ª Vara Criminal da Capital expediu um mandado de prisão preventiva contra Jefferson por feminicídio e ocultação de cadáver.