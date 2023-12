Publicado 27/12/2023 00:00

Na manchete: saiba tudo sobre a festa de Réveillon em Copacabana e outros 10 bairros do Rio.

Salário mínimo será de R$ 1.412 em 2024.

Concurso da Petrobras tem quase mil vagas de nível técnico.

Acidente envolvendo ônibus deixa nove feridos em Cordovil, na Zona Norte.

Justiça mantém a prisão de Zinho, chefão da maior milícia do estado.

Pai tenta salvar o filho e os dois morrem afogados em rio no interior de Goiás.

No D: Neymar e sua irmã, Rafaella Santos, deram um carrão de presente de Natal para a mãe, Nadine Gonçalves.

No Ataque: Zico promove o Jogo das Estrelas hoje, às 20h30, no Maracanã, com homenagem a Pelé e Dinamite.