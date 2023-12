Fuzis, pistolas e munições apreendidas por policiais da 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução

Publicado 26/12/2023 17:33 | Atualizado 26/12/2023 18:17

Rio - Policiais da 36ª DP (Santa Cruz) prenderam, na tarde desta terça-feira (26), Clayton da Silva Alves em uma casa apontada como local para armazenamento de armas. O material pertence à milícia chefiada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal no último domingo (24), véspera de Natal.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes da distrital identificaram que uma residência em Paciência, na Zona Oeste do Rio, estava sendo utilizada como paiol. Em um primeiro momento, Clayton negou que havia escondido o material em sua casa, mas permitiu a entrada da equipe.

Os policiais encontraram quatro fuzis, duas pistolas e centenas de munições, guardados embaixo da cama do suspeito e atrás de um guarda-roupa. Clayton foi autuado em flagrante por associação criminosa e por posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Justiça mantém prisão de Zinho

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve, em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (26), a prisão do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à Polícia Federal na noite de domingo, véspera de Natal.

Zinho está na Penitenciária Laércio Costa da Silva Pelegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó. A prisão dele foi negociada entre advogados do miliciano, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

O criminoso tem, pelo menos, 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Ele é alvo de seis denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Sendo elas por homicídios, lavagem de dinheiro, corrupção de policiais e extorsão.