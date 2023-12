Cordão de ouro de policial foi apreendido - Divulgação

Publicado 26/12/2023 19:35

Rio - Policiais do Segurança Presente da base Vila Isabel/Grajaú apreenderam, na tarde desta terça-feira (26), um adolescente, de 16 anos, que furtou um cordão de ouro de um sargento da PM, na Rua Barão de Mesquita, no Grajaú, Zona Norte do Rio.



O furto ocorreu quando o policial estava com o filho no colo e o jovem, numa bicicleta, passou e arrancou a joia. Em seguida, de acordo com a Secretaria de Estado de Governo, o agente acionou os policiais do Segurança Presente e avisou que o adolescente estava sem camisa e usando um gorro vermelho.



Pouco depois, uma equipe conseguiu localizar o ladrão na Rua Uberaba, perto da movimentada Praça Verdun. Ele tentou se esconder debaixo de um carro estacionado, mas os agentes conseguiram detê-lo.

O rapaz ainda chegou a dizer que havia jogado o objeto roubado num bueiro, mas no caminho até a 20ª DP (Vila Isabel), os policiais notaram que ele falava embolado. Confrontado, acabou cuspindo o cordão.