Ricardo Cappeli falou sobre a possibilidade de pagamento de recompensa a quem der informações para elucidar crimes - Pedro Ivo/Agência O DIA

Ricardo Cappeli falou sobre a possibilidade de pagamento de recompensa a quem der informações para elucidar crimesPedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 26/12/2023 17:14

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, disse nesta terça-feira, 26, que a prisão do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, mais conhecido como Zinho, não é o encerramento de um trabalho, mas o início de uma série de investigações para identificar conexões políticas e financeiras das organizações criminosas com as quais ele teve envolvimento.Foragido desde 2018 e com 12 mandados de prisão, Zinho se entregou na noite de domingo , 24, na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF). O miliciano é apontado como “o maior chefe de milícia do Rio de Janeiro” e como o responsável pelos ataques em série que terminaram com mais de 30 ônibus incendiados no Rio, em 23 de outubro.“A prisão do líder de uma organização criminosa não encerra o trabalho. Ao contrário, abre novas possibilidades de investigação. Não adianta você prender um líder porque ele rapidamente é substituído. Nós temos de ir no coração das organizações criminosas, desmontando suas conexões políticas e financeiras para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro”, disse Cappelli em Brasília, após reunião preparativa para o ato em prol da democracia, planejado para o dia 8 de janeiro de 2024.