SuperVia terá trens extras saindo do Maracanã, na noite desta quarta-feira

Publicado 26/12/2023 15:49 | Atualizado 26/12/2023 15:54

Rio - A SuperVia disponibilizará trens extras na volta para casa dos passageiros que assistirão ao Jogo das Estrelas. O evento beneficente realizado anualmente pelo ex-jogador Zico acontecerá no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com a concessionária, haverá uma viagem extra para Japeri, outra para Santa Cruz e uma terceira para Saracuruna. As composições partirão da estação Maracanã.

Para ida ao jogo, a grade não sofrerá alterações. A SuperVia orienta que os passageiros programem seus deslocamentos por meio da ferramenta "Planeje sua Viagem", disponível no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, os clientes podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

Já o MetrôRio funcionará de maneira regular de dia útil, das 5h à meia noite. Em nota, a concessionária informou que reforçará o efetivo de segurança e de operadores, principalmente nas estações próximas ao estádio.

O evento no Maracanã acontece entre 18h e 23h30, sendo que o jogo está marcado para começar às 20h30.