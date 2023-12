A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca com ondas entre 2,5 e 3 metros de altura - Banco de imagens / Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 12:14 | Atualizado 26/12/2023 12:15

Rio - A Marinha do Brasil informou, nesta terça-feira (26), que ondas de 2,5 a 3 metros de altura podem atingir o litoral do Rio de janeiro até o início da tarde desta quarta-feira (27). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma frente fria vai mudar o tempo na cidade nos próximos dias.

Em razão da ressaca, a Marinha divulgou algumas recomendações de segurança: evitar banho de mar em áreas que estejam com condições de ressaca; evitar a prática de esportes no mar; não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca; frequentadores de praias devem seguir as orientações do Corpo de Bombeiros; pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca; evitar trafegar de bicicleta na orla e não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente.

Previsão para os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, nesta terça-feira, as condições atmosféricas na cidade serão influenciadas por áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de uma frente fria no oceano. A nebulosidade ficará variada e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 37°C.



Na quarta-feira, ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade no Rio e há previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. A chuva, inclusive, poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Já na quinta-feira (28), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade, os ventos estarão moderados e não há chance de chuva. As temperaturas ficarão entre 18°C e 30°.

Na sexta-feira (29), áreas de instabilidade associadas ao calor e umidade influenciarão as condições do tempo e há previsão de pancadas isoladas. No entanto, os termômetros podem bater os 37°C.



Na antevéspera de Réveillon, no sábado (30), a instabilidade persiste e o volume das precipitações poderá passar de 6,4 mm/h.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.