Foi apresentado o esquema especial para o Réveillon em Copacabana - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 12:03 | Atualizado 26/12/2023 14:37

Rio - A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado anunciaram, nesta terça-feira (26), como será o planejamento para o Réveillon 2024 em Copacabana. A festa terá dois palcos com shows, sendo um virado para o Leme e o outro para Copacabana, queima de fogos de 12 minutos e espetáculo de drones. Em relação à segurança, câmeras que permitem a identificação de veículos roubados e o reconhecimento facial de foragidos serão instaladas nos acesso à Avenida Atlântica. A operação começa no dia 31 às 7h e vai até às 20h do dia 1º.

A expectativa da Riotur é receber um público de 2,1 milhões de pessoas em Copacabana. A festa, que conta com dois palcos, terá shows de Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan, Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro. O maior Réveillon do mundo terá uma queima de fogos mais iluminada e com menos barulho. Ao todo, serão 12 minutos de espetáculo.

"Os dois palcos estarão agrupados, próximo ao Copacabana Palace. Em 2022, o palco estava perto da Rua Santa Clara, mas entendemos que com esse novo modelo conseguiríamos atender mais gente, com um palco virado para o Leme e o outro para o Forte de Copacabana", explicou o Presidente da Riotur, Ronnie Costa.

Para os últimos minutos de 2023 e e a chegada de 2024, o espetáculo de fogos de artifício de 12 minutos, terá mais de 36 mil disparos feitos por 10 balsas espalhadas pela orla. As explosões serão acompanhadas, pela primeira vez, por uma orquestra sinfônica ao vivo, que estará no Palco Copacabana e será dirigida pela maestrina Ludymilla Bruzzi, de 31 anos.

Além disso, haverá um espetáculo de drones que irão reproduzir mensagens e imagens no céu. "Essa é uma novidade que vai emocionar todo mundo", projetou Costa, que também falou sobre a expectativa de uma redução nos ruídos gerados pela queima de fogos: "A expectativa é que gere menos ruído do que no ano passado, quando tivemos 15% a menos de barulho", comentou.

Às 19h30, haverá o fechamento de todos os acessos ao bairro, com exceção de ônibus e táxis que poderão ter acesso a Copacabana até às 22h.O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Avenida Atlântica e nas suas vias de acesso e saída a partir das 18h de sábado (30).

Outros nove bairros do Rio de Janeiro terão palcos na virada do ano: Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Praça Mauá e Bangu.

As informação foram passadas durante uma entrevista coletiva na sede do Centro de Operações, no Centro do Rio, entre lideranças de secretarias da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, na manhã desta terça-feira (26). Os órgãos públicos apresentaram os planos de operações para as festas na cidade.



Segurança

A Polícia Militar será responsável pelo acesso e revista nos acessos à orla. Ao todo, serão instalados 61 torres de segurança, 800 grades, 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote. O objetivo é evitar a entrada de facas e armas de fogo na festa. Apenas em Copacabana, serão 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição. O efetivo de agentes será 18% maior em comparação ao ano passado.

"Todos que estão aqui sentados nesta mesa estão trabalhando muito para que possamos proporcionar o Réveillon mais seguro que o Rio de Janeiro já teve. Só por parte da Polícia Militar, se eu somar o efetivo mobilizado na capital que é de 6.659 policiais para a virada, mais os 1.931 policiais mobilizados para a Operação Verão, nós temos mais de 10 mil policiais. Tenho certeza que nenhuma cidade do Brasil e do mundo que tenha esse efetivo mobilizado para garantir que as pessoas possam se divertir. Vamos trabalhar muito, transpirar muito para que essa festa seja um sucesso", garante o coronel porta-voz da Polícia Militar, Marco Andrade.

A Polícia Civil vai atuar com 3,6 mil agentes durante o Réveillon em todo o estado, com maior concentração na Zona Sul, para reforçar as equipes das centrais de flagrante, além de fornecer apoio operacional e de realizar atividades fiscalizatória.

A diretora do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), delegada Raíssa Celles falou sobre a atuação das forças de segurança na abordagem de menores durante as festividades. "A decisão foi revogada pela Justiça, então o adolescente, caso esteja em situação flagrancial, será apreendido e encaminhado à delegacia. Vamos colocar uma base da DPCA na DEAT e a PM, em caso de suspeita, abordará qualquer pessoa", explicou.

"Caso haja alguma criança ou adolescente desacompanhado, em situação de risco, ela será encaminhada para uma estrutura que existe no próprio município de acolhimento. O que orientamos é que os pais não deixem crianças e adolescentes desacompanhados de responsáveis", orientou Celles.

As operações Lei Seca vão ser diurnas e noturnas com mais de 100 agentes atuando a partir das 17h do dia 31 para reduzir o índice de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool. Estão previstas ações na Região Metropolitana e no interior do Rio.

A novidade na operação está nos dois drones, com capacidade de fazer reconhecimento facial e leitura de placas dos veículos. Com os novos aparelhos, os agentes poderão monitorar irregularidades cometidas por motoristas, que tentam escapar da fiscalização por caminhos alternativos e a troca de condutores.

Transporte

O MetrôRio começou a venda dos bilhetes para a virada, nesta terça-feira (26), na bilheteria especial da Carioca, no Centro, das 10h às 21h. A venda se encerra no dia 31, às 18h59, ou antes caso os bilhetes se esgotem. Segundo a concessionária, os cartões tem intervalos de uma e uma hora e a faixa mais procurada é entre às 21h e 22h, com cartão de ida e volta, respectivamente. O valor do bilhete com os dois trechos é de R$ 13,80.

Ao todo, são cinco faixas de horário: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Já na volta, o embarque acontece sem horário fixo, porém, válido da meia-noite até as 5h do dia 1º.