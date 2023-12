Marcos Silva de Souza e outras duas vítimas do acidente estão internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 14:08

Rio - O motorista do ônibus envolvido em um acidente, na noite desta segunda-feira (25), em Cordovil, na Zona Norte, vinha se queixando de problemas de saúde e já havia desmaiado no volante. Marcos Silva de Souza, 58, está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, junto com outros duas vítimas, uma delas em estado grave. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas, depois que ele perdeu o controle da direção, bateu em alguns carros e parou somente após atingir o muro da estação de trem de Parada de Lucas.

De acordo com a mulher do motorista, ele ficou três anos afastado do trabalho por conta da diabetes, faz uso de insulina e já havia operado a vista, mas voltou a trabalhar há cerca de 40 dias, após ser liberado por peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Girleide Nascimento Teixeira disse ainda que o marido já havia alertadado a Transporte Fábio's sobre sua condição de saúde, mas a empresa teria sugerido que ele pedisse demissão. Amigo de Marcos, o também motorista de ônibus, Aloísio Alves Toledo, relatou que ele desmaiou enquanto dirigia, na última semana, atingindo um carro.

"A empresa sabia que ele estava doente, ele operou a visão e ele explicou que não podia trabalhar. Ele queria que mandassem ele embora, mas a empresa quer que ele 'peça as contas'. (A empresa) queria mais é que ele se 'lascasse', porque ele dirige, ele cobra e eles só querem saber disso, não querem saber da saúde, nem da vida das pessoas. Quem está lá fora vai dizer: 'é culpa do motorista', mas ninguém sabe (...) Terça-feira passada ele desmaiou no volante, ele explicou que não podia (dirigir). Eu falei: 'Marcos, sai daí, pede as contas', mas eles (empresa) querem que ele perca os direitos, ele tem 35 (anos de trabalho), muitos anos, e é um cara que não gosta de faltar, nunca faltou", desabafou a mulher.

Ainda segundo Girleide, o desmaio desta segunda-feira aconteceu por conta da hipoglicemia, comum em pessoas com diabetes, que ocorre quando o nível de glicose no sangue está muito baixo. Além do motorista, que está estável, também ficaram feridos Jean Carlos Soares da Silva, que tem estado de saúde grave, e Walmir Pacheco Soares, internado com quadro estável. Barbara Evanir Oliveira de Moraes, Jeniffer Alves de Souza, Juliane Soares da Silva, Rejane Moura Lima, uma outra mulher e uma criança já foram liberadas do Hospital Estadual Getúlio Vargas e do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

"Eu entendo as pessoas, as vítimas, porque é triste uma família vir aqui (no hospital) ver seu familiar internado. Mas, eu quero que essa família entenda que ele também passou mal. Eu peço até desculpas, está todo mundo sofrendo, tanto vocês que estão com a família internada, como a gente, também da família do motorista", declarou Girleide, que é casada com o motorista há 26 anos, com quem tem três filhos.

O acidente aconteceu na Rua Lyrio Maurício Fonseca e Marcos dirigia um ônibus da linha 494 Duque de Caxias x Pilares. Em nota, a Transporte Fábio's disse que "em cinco anos de trabalho, nosso colaborador nunca teve um registro de colisão ou apresentou para a empresa alguma questão grave de saúde. Sua necessidade de dispensa foi para realizar cirurgia de catarata, quando foi respeitado todo o processo de recuperação e ele voltou a trabalhar após liberação do INSS e da equipe médica da empresa". A empresa também disse que "lamenta profundamente o acidente e informa que vai colaborar com a investigação da polícia".