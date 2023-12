Bombeiros e Samu socorreram três homens e uma mulher para o Hospital Estadual Getúlio Vargas - Reprodução/TV Globo

Publicado 26/12/2023 06:46 | Atualizado 26/12/2023 08:21

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus deixou, pelo menos, seis pessoas feridas, na noite desta segunda-feira (25), no bairro de Cordovil, na Zona Norte do Rio. De acordo com relatos, o motorista do coletivo teria perdido o controle da direção, batido em alguns carros e parado somente após atingir o muro da estação de trem de Parada de Lucas. O veículo seria da linha 494, que faz o trajeto Duque de Caxias x Pilares, da empresa Transporte Fabio's. Segundo a SuperVia, a colisão não afetou a operação do serviço.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h20 para uma ocorrência de colisão entre ônibus e carro, na Rua Lyrio Maurício Fonseca. O quartel de Parada de Lucas socorreu Marcos Souza, de 58 anos, um homem, de cerca de 20 anos, ambos em estado grave, além de outro ferido e uma mulher, não identificados, para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a corporação, outros feridos seguiram para a unidade por meios próprios.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que socorreu duas vítimas sem gravidade no local, sendo uma criança e uma mulher, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre os estados de saúde dos feridos no acidente. A reportagem do DIA tenta contato com a Transporte Fabio's. O espaço está aberto para manifestação.