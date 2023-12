Na ação, os policiais apreenderam um veículo e uma arma de fogo - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/12/2023 10:27 | Atualizado 26/12/2023 13:11

Rio - Agentes do 9° BPM (Honório Gurgel) prenderam, na madrugada desta terça-feira (26), um homem que atirou contra policiais em Quintino, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito realizou os disparos depois que a equipe do batalhão tentou abordá-lo em um carro.

A tentativa de abordagem aconteceu na Rua Clarimundo de Melo, na altura de Quintino. Após um cerco tático, o homem foi encontrado na Rua Ferraz, em Cascadura, também na Zona Norte.

De acordo com a PM, houve confronto, o suspeito foi atingido no braço e levado ao Hospital Carlos Chagas. Com ele, os agentes apreenderam o veículo Fiat Pulse e uma arma de fogo.



A ocorrência foi encaminhada para a 29ª DP (Madureira), que investiga o caso.