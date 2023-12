Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Arquivo / Agência O Dia

Rio - Dois homens morreram e um ficou ferido em um ataque a um bar, na noite desta sexta-feira (30), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, um carro com homens armados passou atirando contra as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 24º BPM (Queimados) foi acionada para a Rua Manoel Clarindo Monteiro, no bairro Fazenda Caxias, para verificar uma ocorrência de duplo homicídio. No local, os agentes encontraram Amarildo Rodrigues Salles, de 58 anos, e Lucas Zulche Suhet Salles, de 28 anos, já em óbito.

A corporação informou, ainda, que um terceiro baleado, ainda não identificado, foi socorrido e encaminhado pra o Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí. Não há informações sobre o quadro de saúde do rapaz.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as mortes. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.