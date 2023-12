Segundo informações da PM, droga apreendida teria sido adquirida no Complexo da Maré - Reprodução / @pmerj

Segundo informações da PM, droga apreendida teria sido adquirida no Complexo da MaréReprodução / @pmerj

Publicado 30/12/2023 19:43 | Atualizado 30/12/2023 19:59

Rio - Uma mulher foi presa na tarde deste sábado (30) com 9 Kg de maconha em tabletes na RJ-102, altura do bairro de Cem Braças, em Búzios, na Região dos Lagos. Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) realizaram a ação, com apoio do Grupo de Investigações da Polícia Federal.

Segundo informações da Polícia Militar, a criminosa, que não teve a identidade revelada, é traficante de drogas e adquiriu o material no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

O caso foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).