Celulares, cordões, relógios e fones de ouvido foram apreendidos com o adolescenteDivulgação / Segurança Presente

Publicado 30/12/2023 17:48

Rio - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã deste sábado (30) depois de dormir no Plaza Shopping, no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio, para roubar lojas durante a madrugada. O jovem foi apreendido quando tentava sair do estabelecimento.

Segundo informações de agentes do programa Segurança Presente, com o jovem foram encontrados 25 relógios, nove aparelhos celulares, seis cordões banhados a ouro, dois canivetes, dois fones de ouvido, um alicate de corte e um arco de serra.

O gerente administrativo do shopping acionou os policiais após perceber que havia um homem no local, mesmo com o centro comercial ainda fechado. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).