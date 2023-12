Equipes da águas do Rio tralham após rompimento da adutora na Pavuna - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/12/2023 16:15

Rio - Após o rompimento de mais uma adutora das Águas do Rio , desta vez na Pavuna, na Zona Norte, na manhã deste sábado (30), comerciantes tentam contabilizar os prejuízos após a água invadir a tradicional feirinha da região. O vazamento aconteceu na Rua Sargento Fernandes Fontes, altura da Rua Professor Lindolfo Gomes.

De acordo com Fábio Luiz dos Santos, 47 anos, dono de uma loja de roupas do local, grande parte dos seus produtos foram perdidos, o que arruinou a expectativa de vendas para o Ano Novo. Ainda segundo o comerciante, o barulho do rompimento foi estrondoso e em 17 anos que trabalha no local, ele nunca ouviu nada parecido.



"Eu estava bem aqui, foi um barulho estrondoso. A gente está acostumado com ‘bala’, tiro, fuzil, esse tipo de barulho não, foi bem estrondoso mesmo e logo após veio a água naquela dimensão. Perdi bastante coisa, minha loja é de roupas, utensílios, cinto, calça, bermuda, chinelo… Alguma coisa eu ainda salvei porque consegui suspender, mas outras não. A água chegou na altura do joelho, e eu meço 1,72m", explicou.

Fábio reforçou ainda que tinha acabado de abastecer o estoque para o Ano Novo, mas que não vai conseguir reabrir em menos de uma semana.



"Estamos contabilizados o prejuízo, vendo o que dá pra lavar, tentar em uma semana próxima reabrir, porque perdemos nosso Ano Novo, o que nos preparamos já era. Chegamos de São Paulo com nossa mercadoria pra vender e não conseguimos", disse.



Ao DIA, o comerciante explicou que as roupas que molharam não vão conseguir ser reaproveitadas. "Roupa é complicado, a gente trabalha em uma feira, tem uma parte que é só roupa, calçados, aparelhos eletrônicos e a outra são frutas e legumes, só que onde tem fruta e legume há bichos, baratas, ratos, cupim e quando a água veio, levou tudo, foi aquela loucura, misturou tudo e como que vende roupa assim? Pode vir mijo de rato e barata. Então o prejuízo foi de grande dimensão", disse.

O rompimento deste sábado (30) é o quinto registrado este ano, sendo os três últimos casos entre os meses de novembro e dezembro.

Vídeos mostram força da água

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a força da água, que chegou a formar um chafariz, alagou ruas e invadiu lojas da tradicional Feirinha da Pavuna.

Tubulação rompeu e está fazendo estragos na Pavuna RJ@aguas_do_rio @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/baTUQ9fE38 — CRIME NEWS OFICIAL (@crimenewsoficia) December 30, 2023

O que diz a Águas do Rio

De acordo com a Águas do Rio, foi identificado um vazamento em uma tubulação de grande porte e equipes atuam no reparo emergencial. A concessionária informou que o fornecimento de água precisou ser interrompido, afetando as regiões da Pavuna e de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A expectativa é de que a normalização do abastecimentos nesses locais aconteça de forma gradativa, após a conclusão do serviço, prevista para o fim da tarde de hoje.



A concessionária orientou que os clientes comerciais e residenciais reservem a água de cisternas e caixas d'água para atividades prioritárias durante o período e ressaltou que segue à disposição através do 0800-195 0-195, por meio de ligação gratuita e mensagens via WhatsApp. Segundo o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, as primeiras ações realizados no local foram para parar o vazamento e reduzir os prejuízos dos lojistas.

"O primeiro passo é que a gente escoe essa água, junto com a Secretaria de Conservação, junto com a Águas do Rio, com a Defesa Civil, com a Comlurb, e depois a gente estime os prejuízos, junto com a parte social também da Águas do Rio, que já se comprometeu em se responsabilizar por todo o prejuízo causado. A gente espera dar esse conforto aos comerciantes, em uma época de Natal, Ano Novo, onde o faturamento é mais alto", afirmou Vaz.



Além da Águas do Rio, a Secretaria Municipal de Conservação enviou uma equipe ao local, usando um caminhão conjugado para eliminar o bolsão d'água e fazer a limpeza e a desobstrução do sistema de drenagem, que ficou cheio de detritos levados pela força do rompimento da adutora. A Fundação Rio-Águas foi acionada de forma preventiva, mas não foi necessário utilizar maquinários. Por volta das 12h, o subprefeito informou, em uma publicação nas redes sociais, que o alagamento na Feirinha havia sido controlado.