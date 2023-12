Publicado 31/12/2023 00:00

Na manchete: confira as previsões do tarô sobre as celebridades para 2024.

Trabalhadores devem encontrar um cenário de mais vagas sendo abertas no Brasil em 2024.

Morre menino de 9 anos baleado no ataque que matou o miliciano Pit, que era pai da criança.

Dois mortos a tiros e um ferido em bar na Baixada Fluminense.

Homem cai no mar durante discussão de casal em cruzeiro no litoral de São Paulo.

Bilionário, dono do antigo Twitter lidera a lista dos mais ricos do mundo.

No D: Ana Castela comemora todo o sucesso conquistado em 2023, quando fez turnê internacional e cantou com o Rei Roberto Carlos.

No Ataque: Fogão fecha a contratação do zagueiro argentino Alexander Barboza.