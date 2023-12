Carro do agente da PF que foi roubado - Reprodução

Rio - Um agente da Polícia Federal foi assaltado na saída do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, na manhã deste sábado (30). Durante a ação, pelo menos quatro homens armados abordaram o policial que estava em seu veículo, modelo Mercedes Benz, de cor prata, e anunciaram o assalto.



O crime aconteceu por volta das 9h30, na saída do edifício-garagem do terminal 2. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo do policial passando pela cancela de saída do estacionamento. Enquanto o carro dos suspeitos, um Jeep Compass branco, passa na rua em frente. O carro, a carteira funcional do policial e um laptop da PF teriam sido levados.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj). Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

Procurada, a Polícia Federal ainda não se pronunciou sobre o caso.

Segurança nos aeroportos

O episódio acontece mesmo com a implementação da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que está em vigor desde o dia 6 de novembro, nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí; e aeroportos do Galeão e de Guarulhos. Nos locais atuam equipes das Forças Armadas.

Ao todo, segundo o Ministério da Justiça, são empregados na GLO, 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2 mil do Exército, 1.100 da Marinha e 600 da Aeronáutica. A operação vai até maio de 2024.